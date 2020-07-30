黃明志日前來台通過檢疫，14天自主隔離出關後今（30日）舉辦媒體餐敍，他近來喜事連發，入圍本屆金曲獎「最佳男歌手」與「最佳年度歌曲」，且連續推出的2首新歌〈不小心〉、〈五百〉都衝上發燒榜，24小時內創MV點擊破百萬的佳績；對於三度叩關金曲歌王，黃明志看淡自己拿獎與否，看好同樣入圍的周華健及張震嶽拿獎：「這兩位唱很多年了，他們表達的作品表達內容都深入民心，應該是他們得的時侯。」

黃明志謙虛感謝金曲評審：「每位入圍者都很強，一般（頒獎典禮）我都是參與的身份，能肯定我讓我再度入圍已經很開心了，已經很幸福了。」近幾年一再入圍金曲獎，不僅影響黃明志在家鄉馬來西亞的風評、媒體對於他的報導內容逐漸偏向正面，連商演價碼也比10年前多逾十倍，黃明志說：「我在馬來西亞的新聞種類很多、上不同版面（社會新聞或娛樂新聞），所以他們可能覺得我來亂的、不是來唱歌的，來到台灣大家比較把我當歌手，新聞傳回去大馬後，他們才覺得我是唱歌的。」黃爸、黃媽也以他為榮，常看兒子的新聞、分享給大家。

他此次來台約一個月，扣掉二周的居家隔離，剩下時間排滿1、20組工作，黃明志自嘲是「報復性工作」，對於日前曝光的新歌〈五百〉MV獲大家喜歡、衝上YOUTUBE 熱門影片第一名，黃明志說：「很開心大家能接受我比較rock的作品，連續推出的新作品，內容都有一點點限制級。本來以為會造成比較不好的影響，但後來有兩家保險套公司相繼來邀約，讓我覺得原來無論做什麼事都有他的市場。」聊起保險套代言，黃明志坦言很想合作，不改幽默地說：「其實我很期待，廠商就會提供很多免費的（保險套）、還可以換口味，有美食、飲料的各種口味，最近還有奶茶口味（保險套），希望可以談成，先送個二箱來我家。」

黃明志隔離出關今出席公開活動。（亞洲通文創提供）

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