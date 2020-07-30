大陸1名48歲的俞姓男子前年到廣東和女友見面，雙方爆發爭吵後失手將她掐死，不料他沒有馬上將女方送醫，還淡定地繼續把中飯吃完，再到棋牌館打麻將，甚至在屍體旁看《水滸傳》到天亮，伴屍約2天後才離開。案件曝光後，俞男坦承殺害女友，近日遭判處無期徒刑，另須賠償死者家屬5.3萬人民幣（約新台幣22萬元）。

《羊城晚報》報導，俞男前年10月間認識死者，2人很快進展為情侶關係，但交往沒多久，他就發現女方偷偷和前男友見面，雙方因此多次發生口角，更爆發金錢糾紛；同年12月間，俞男到廣東江門和對方見面，小倆口又開始激烈爭吵，他一氣之下出手狠掐女友，直到她失去反應才罷手，造成被害人窒息身亡。

下手殺人後，俞男用棉被蓋住死者，接著便到客廳把中午剩下的飯菜繼續吃完，休息片刻即出門打麻將，直到晚間11時許才返家；隔天中午，凶手再度外出打牌到深夜，這時屍體已開始飄散臭味，因此他先把臥室冷氣調到23度，再用溫水擦拭屍體，之後坐在客廳看《水滸傳》，看到天亮才離開女方住處。

由於女子突然失聯，她的大兒子直覺有異，趕緊回家查看，誰知一進房就赫見媽媽倒臥在床，臉部發黑、腫脹，口鼻處還有血跡，嚇得趕緊報案。當地警方調查後，循線查出俞男涉有重嫌，立即將其拘提到案；經警方訊問，凶手對犯行坦承不諱，遭公安單位依殺人罪嫌起訴。

當地法院審理後，考量俞男坦承殺人，因此依蓄意殺人罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，民事部分則處5.3萬人民幣（約新台幣22萬元）賠償。案件上訴廣東高院，二審認為，原判認定事實清楚、證據充分、量刑適當，判決程序合法，附帶民事賠償金額計算也符合法律規定，裁定駁回上訴，維持原判。

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(中時新聞網)