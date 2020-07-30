據了解Moderna與潛在買家談判情況的人士透露，Moderna將其新型冠狀病毒疫苗的價格定為每療程約50至60美元，高於其他疫苗生產商與美國政府達成的疫苗訂購價。

據金融時報報導，其他熟悉Moderna計劃的人士表示，這一定價將適用於美國以及其他高收入國家，該公司打算優先向這些國家供應疫苗。

隨著Moderna的疫苗初步顯示出有效性並成為美國首支進入臨床試驗的疫苗，這家總部位於波士頓的生物科技公司的股價今年已飆升近325%。本周，該公司擴大了與美國政府之間的資助協議。目前，美國政府已為該疫苗的研發投入近10億美元。

Moderna目前的報價不太可能是其疫苗的最終定價。該疫苗每療程約50至60美元（即每支疫苗25至30美元）的價格，看起來高於輝瑞製藥(Pizer)及其德國合作夥伴BioNTech上周與美國政府達成的預購協議中每劑19.50美元的預購價。

與此同時，阿斯利康(AstraZeneca)與荷蘭、德國、法國和義大利就該公司的潛在疫苗簽署了一份協議。根據投行SVB Leerink製藥和生物技術分析師傑弗里•波格斯(Geoffrey Porges)的計算，該公司每劑疫苗的價格在3至4美元之間。

一些了解Moderna談判情況的人士表示，Moderna最初向包括歐盟(EU)在內的某些買家提出了每療程高兩位數(high double-digit)的美元價格。

其中一位人士表示，Moderna的報價「在談判中引起了高度關切，並給談判帶來了困難，因為其他企業承諾的價格要低得多」。

影響公司為其藥品和疫苗定價的因素有很多，包括提交監管申請的時機和強度、醫療需求、療效和競爭情況。一位了解Moderna計劃的人士表示，Moderna的報價較高是因為考慮到訂單規模和交貨時間。

此外，要對潛在新冠疫苗的價格進行對比也很困難，因為它們都尚在開發之中，沒有一種疫苗獲得了監管機構的批準。

在上周的國會聽證會上，Moderna、輝瑞和默克(Merck)都表示，它們打算通過新冠疫苗獲利。Moderna總裁斯蒂芬•霍格(Stephen Hoge)表示：「我們不會以成本價出售。」

阿斯利康和嬌生(Johnson & Johnson)則表示，如果它們的疫苗被證明有效，它們不會尋求從疫苗的銷售中獲利，至少在新冠疫情的初期階段不會。

世界衛生組織(WHO)提議建立新冠肺炎有效干預措施（包括疫苗）的專利共享池，但迄今為止這項提議只從各國政府那裡獲得了有限的支持，而且沒有製藥公司對此表示支持。政界人士、活動人士和政府官員擔心，在較高收入國家爭奪疫苗和藥品的過程中，較貧窮國家將被丟到一邊。

在政府大量資金的支持下，尋找有效疫苗的競賽已將通常需要數年的開發時間壓縮至數月。

霍格上周強調稱，處於虧損狀態的Moderna除了從政府獲得資金外，還從戰略合作者和投資者處籌集了50億美元。

本月早些時候，《新英格蘭醫學雜誌》(New England Journal of Medicine)上一項經同行評議的研究稱，在美國國立衛生研究院(US National Institutes of Health)主持的一期試驗中，Moderna的候選疫苗在全部45名受試者身上產生了抗體。三期試驗已於本周一啟動，本次試驗將在全美招募3萬名受試者。

阿斯利康本月表示，該公司與牛津大學(University of Oxford)合作開發的疫苗誘導人體產生了「強烈的免疫應答」，而且這種疫苗是安全的。其競爭對手BioNTech和輝瑞也公布了類似消息。

Moderna表示，該公司正在與「一些政府和政府實體」就其疫苗的潛在供應進行討論。「這些討論是私下進行的，鑒於這些討論和合同的保密性質，我們不能就此置評。」

(中時新聞網)