行政院長蘇貞昌今（30）日在行政院會聽取交通部「氣象觀測新視野」報告，表示氣象不僅讓人民安身立命，也是保家衛國的良方。台灣在氣象觀測上走在世界最前端，除了人才、相關設備應不斷精進，也鼓勵各部會多加思考與氣象局合作，妥善運用資訊與時俱進。

蘇貞昌指出，台灣面積小且地形特別，若能事先掌握相關氣象及氣候資料，對水資源維護、災害應變或農業生產、活動舉辦等都大有助益。氣象局在擴大資料連貫、讓民眾上網了解資訊等方面也大有進步，希望在掌握資訊的同時，亦應主動提供給各部會及民眾知悉。

蘇貞昌認為，政府機關首長應與時俱進，在已有能力之際、也準備好相關機具，各部會合作善用資料，將使團隊效率更有利有效，如可預先了解水庫是否要洩洪或留存水量、農地休耕，或颱風來襲前的採收、避險、淹水及災害資訊等。

同時，蘇貞昌指出，去年宣布「向山致敬」、今年推出「向海致敬」政策，鼓勵人民親山近海，但政府同時也必須做好相關資訊揭露，正確而即時的氣象資訊提供便顯得特別重要，有助民眾做好風險管理、並承擔責任。

交通部長林佳龍表示，觀測除了為預報基礎外，現今的大數據、物聯網及5G最新技術，也勢在做資料分析，包括減災、防災跟救災運用。而資訊就是情報，氣象在政府數位治理中資訊扮演著最重要角色，氣象局將加強建構智慧化觀測網，提供資訊服務各部會。

林佳龍指出，客制化氣象資訊應用服務需要各部會彼此合作，感謝主計總處支持相關計畫，使其成為中、長期的公務建設預算，如此無論是設備、人才或各種未來智慧化分析及運用，均可望較穩定發展。

(時報資訊)