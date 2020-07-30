致茂(2360)第二季營收及獲利持續增長，稅後淨利5.8億元，季成長24%，每股盈餘為1.4元。公司預估下半年營收成長主要來自於測試設備事業體，其半導體/Photonics測試解決方案為主要成長動能。

致茂電子今(7月30日)召開法人說明會，公佈2020年第2季財報。該公司2020年第2季總合併營收為38億元，較上季成長14%，比去年同期增長17%；營業毛利率季減3個百分點至52%；稅後淨利5.8億元，較上季成長24%，較2019年同期增長23%。每股盈餘為1.4元。公司表示，第二季主要成長動能來自於半導體及Photonics測試解決方案，分別季增21%及較去年同期成長43%。

致茂電子上半年總合併營收為72億元，較去年同期成長20%；合併毛利率50%；淨利10.54億元，年增37%，每股淨利為2.53元，優於去年同期的1.87元。

致茂公司預估下半年營收成長主要來自於測試設備事業體，其半導體/Photonics測試解決方案為主要成長動能。隨著AIoT之快速發展及高速運算晶片(HPC)應用大幅提升，將有助致茂今年於半導體相關檢測設備之營收成長。量測及自動化檢測設備將於下半年推出新一代電力電子檢測設備，進一步提升高功率及相關功能性檢測能力，聚焦於綠能科技產業，如電動車，及5G/伺服器等相關之電力電子測試需求。

(時報資訊)