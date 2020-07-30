警方查獲超過800包沒有印上標記的毒品咖啡包。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣警察局竹崎分局偵查隊、嘉義憲兵隊27日在雲林縣土庫、虎尾等地查獲超過800包毒品咖啡包及2名藥頭、4名藥腳到案，嫌犯見警搜索到沒有印上圖案的咖啡包，竟還謊稱是自己在吃的「痛風藥」，警方訊後依違反毒品危害防制條例案移送雲林地方檢察署偵辦。

警方表示，今年5月間據報綽號「吉仔」、「大摳ㄟ」2名毒販長期在雲林縣土庫、虎尾等地區販售愷他命及毒品咖啡包，專案小組歷經多日埋伏、跟監鎖定這2名嫌犯藏匿處所，持搜索票進入屋內查緝時當場在房間、車內查扣毒品咖啡包、K盤等違禁物品。

警方搜索時因現場咖啡包外觀沒有專屬圖案與印記，綽號「大摳ㄟ」的陳姓犯嫌竟向承辦員警辯稱是自己的「痛風藥」，警方以快篩試劑測試後，確認含有第二級毒品MDMA（俗稱搖頭丸）成分後，2名犯嫌才坦承是毒品咖啡包。

全案訊後已依違反毒品危害防制條例案移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，警方也將持續追緝上游毒販及下游藥腳到案。

(中時 )