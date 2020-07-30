后里區公所舉辦「后梨平安千人宴」，並在鎮安宮搶先公開菜色，宣布開放電話預訂。（王文吉攝）

台中后里盛產花卉、蔬果，區公所致力促進當地觀光產業發展，8月15日在東達極品美饌宴會廳舉行「后梨平安千人宴」，民眾只要以5500元就能一次品嚐梨果鮮味沙拉、魚躍后里砂鍋魚頭及后里蝦米糕等12道美食，即日起開放電話訂桌。

后里區公所29日在鎮安宮舉辦「后梨平安千人宴」記者會，民政局副局長徐照山、祕書處副處長李政峰、立委楊瓊瓔、市議員陳本添、王朝坤、神岡區長劉汶軒等人，與后里區長賴同一搶先品嚐千人宴美食菜單。

徐照山表示，后里不僅花卉種植面積及產量高居全國第二，還有后里馬場、后豐鐵馬道、麗寶樂園著名景點，值得民眾到后里遊玩、參加千人宴，不只促進經濟也可打開后里知名度。

賴同一說，千人宴限量100桌，菜單為花開富貴拼盤、梨果鮮味沙拉、花香翡翠魚翅羹、麻香龍鬚紅袍蝦、魚躍后里砂鍋魚頭、豬事吉祥肉排、后里蝦米糕、花現養身雞湯、紅運當頭元蹄、后里平安炒三鮮、吼哩甜在心冰品、水果及飲料，還送「后梨平安發」精緻伴手禮，用餐同時還有精彩表演節目。

此外，后里區公所響應台中購物節，8月15至16月在月眉糖廠停車場舉行「109年度蔬果產業文化活動」，凡訂桌成功民眾，在后里轄區內任一可開立發票或收據的店家消費金額達500元，於千人宴活動報到時，即可憑消費發票或收據，兌換500元現金抵用券，每桌限兌換1次。

(中時 )