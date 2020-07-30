根據統計，截至今年7月，台灣約有4萬名愛滋感染者，新感染人數已連2年下降。受疫情影響，許多滯留海外感染者無法回國，只能透過民團協助治療。醫師指出，愛滋病患若測不到病毒等於不具傳染力，呼籲大眾給予友善對待。

藝人坤達受露德協會邀請擔任「U愛大使」為感染者發聲。他說，消除偏見第一步，是理解與信任，U=U (undetectable= untransmittable)，測不到病毒等於不具傳染力。這樣的說法已具科學實證，並透過超過13萬筆的大型臨床研究證實。

坤達表示，在治療控制之下，HIV感染者們與你我沒有差異，希望讓朋友們知道，除了重視安全性行為保護自己與伴侶，減少對感染者偏見，也鼓勵感染者朋友持續治療，各界攜手共創「U愛環境」。

衛福部桃園醫院醫務秘書鄭舒倖醫師指出，面對愛滋威脅，除感染者接受治療外，更要落實「U=U」國際治療共識，平等對待愛滋感染者的兩個層面。

露德協會秘書主任藍元亨表示， U=U對於感染者的意義，代表讓感染朋友放下傳染別人的恐慌，從「傳染源」回歸到「病者」身份，他分享有女性帕斯堤朋友，透過穩定治療後，自然受孕生下健康寶寶，也沒有傳染給先生，希望透過U=U治療共識，減低社會對感染者的恐懼，才能讓更多具感染風險者接受篩檢，也讓感染者有信心持續治療與追蹤。

目前愛滋治療每日單錠就可以有效治療，生活品質、平均壽命也與非感染者幾乎無異，根據統計95％都成功抑制病毒量，期待U=U的觀念普及，減低社會對感染者的恐懼，才能使得有感染風險者願意出來接受篩檢，也能讓感染者規律治療，有效抑止病毒蔓延，讓台灣及早免除愛滋病威脅。

(中時 )