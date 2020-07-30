後疫情時代，部分產業需地殷切，台灣金聯為協助解決廠商設廠或擴廠需求，釋出台北市內湖、苗栗銅鑼、及彰化員林等千坪至萬坪可供建廠的大面積房舍或建築用地，將在8月13日開標。

台灣金聯公司董事長施俊吉表示，這次標售的物件包括位於苗栗縣西湖、銅鑼交界的萬坪丁種建築用地，及佔地約3,060.58坪的彰化縣員林市僑信段乙種工業區土地，還有台北市內湖區1,300多坪地下室等，都屬於市場上較少釋出的產品，相信會受到產業界矚目，目前詢問度非常高，廠商可於8月13日前投標，投標相關訊息及文件可至台灣金聯網站下載。

施俊吉說明，標別一的台北市內湖區1,356.1坪大型商用地下室，適合大型超市、量販店、藝術展覽館、辦公室等行業進駐，地點佳吸引多組買家積極評估。

標別二的苗栗縣西湖鄉10,460.47坪工業用建築素地，已經苗栗縣政府公告解除土壤汙染控制場址，有需要廠商可連絡安排帶看。

標別三的員林市3,060.58坪工業區土地，地形方正且相當完整，可獨立開發，土地分區深富變更使用彈性，對外交通十分便利，詢問熱烈下，脫標可能性高。

(工商 )