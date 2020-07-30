蘇揆今天在行政院會聽取交通部「氣象觀測新視野」報告後表示，台灣在氣象觀測上走在世界的最前端，氣象不僅讓人民安身立命，也是保家衛國的良方，他鼓勵各部會多加思考與氣象局合作，妥善運用。農委會主委陳吉仲表示，農委會是氣象資料最大受益者，其價值一年超過10億元。

蘇揆指出，台灣面積小且地形特別，若能事先掌握相關氣象、氣候資料，對水資源維護、災害應變，或是農業生產、活動舉辦等都大有助益。氣象局在擴大資料的連貫，以及讓民眾上網了解資訊等方面，也大有進步。

蘇揆進一步表示，希望氣象局掌握資訊的同時，也應主動提供給各部會及民眾知道。我們已經有這個能力，也要準備好相關的機具，政府機關首長應與時俱進，例如很多資深的醫生仍不斷進修，了解新藥、新的治療方法等，且各部會應合作並善用資料，我們的團隊就更有利、更有效。院長舉例說，例如可預先了解水庫是否要洩洪或留存水量；或休耕、或颱風來前的採收、避險、淹水及災害資訊等。如有不同的氣象或變化，包括像在近海的箱網養殖等相關資訊，也都有必要。

蘇揆也說，他去年宣布的「向山致敬」，以及今年推出的「向海致敬」政策，在鼓勵人民親山近海的同時，政府也必須做好相關資訊揭露，其中正確而即時的氣象資訊提供，就顯得特別重要，這有助民眾做好風險管理並承擔責任。

蘇揆強調，台灣在氣象的觀測上是在世界的最前端，我們有人才，相關機具也要不斷精進，政府也非常重視及支持。希望各部會也都能妥善運用，才能加倍、倍數成長、與時俱進。

陳吉仲表示，農委會是氣象資料最大受益者，其價值一年超過10億元，例如氣象局近期預告將有一波西南強降雨，農委會可事先向農民說明，避免農損及影響消費者權益，又可提醒農民繼續播種，毋需二期休耕、停灌。

陳吉仲表示，全球飢餓人口或玉米及小麥期貨買賣都與氣象資訊有直接連結，精準的氣象預測資料，提供決策參考並改變行動，農委會非常感謝也樂意運用氣象局提供的海象、氣象資料，調節農漁業生產及市場供需。

交通部長林佳龍表示，觀測除了是預報的基礎外，也如同現在的大數據、物聯網及5G的最新技術都是在做資料分析，包括減災、防災跟救災的運用，中央氣象局將加強建構智慧化觀測網，提供資訊服務各部會。

(中時 )