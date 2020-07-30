遠東商銀深耕數位金融，積極發展數位服務，成為首波於「MyData數位化服務個人化」平臺，上架消費金融服務之銀行，與第一階段7家銀行一起上架。

遠東商銀表示，為解決客戶在申辦金融商品過程中，因無法即時提供如薪資轉帳、扣繳憑單、名下不動產等財力證明驗證資料痛點，造成金融商品申辦流程中斷，因而即於第一階段導入信用卡申請服務，陸續更會導入信貸、房貸等簡化申請流程，申辦過程中民眾可同時授權，為客戶減去檢附資料的不便，創造更便利且流暢的申辦體驗。

全球積極推動MyData，在美、澳資料應用服務可供下載個人能源消費如電力、瓦斯。英國midata提供個人化資料分析，為民眾提出更合宜的交易建議。新加坡MyInfo資料串接則可提供第三方加值服務，如數位簽章合約，為民眾降低交易成本。台灣由行政院國發會主導MyData發展與應用。遠東商銀認為，MyData對銀行與客戶的幫助很大，主動配合政府MyData推動，積極加入第一波行列。

為免去客戶準備財力證明的不便，打造線上即可完成授權。遠東商銀說明，於MyData平台上透過自然人憑證、TW FidO兩種身分驗證方式，就能進行串接完成財力證明補件，提升數位申辦效率，客戶於遠東商銀官網信用卡「我要補件」專區，只需五步驟即可完成線上財力證明。透過MyData為客戶打造資料自主運用的環境，放大個人化資料的經濟價值。

遠東商銀強調，MyData介接上架，預期將持續推升遠東商銀離櫃率（目前為93％）、數位獲客率（數存為77.3％），第一階段導入信用卡服務，後續將介接信貸、房貨等線上申請流程於MyData平台，為客戶建構出更完整、更流暢的數位金融應用，打造客戶更智慧且便捷的嶄新金融服務。

(工商 )