小S親回應網友。(圖／翻攝自IG)

小S過去常在節目開林志玲玩笑，但其實兩人私交甚好，大家也愛看雙姝逗趣互動，近日小S曬自拍美照，想不到有網友留言「還是林志玲漂亮」，一秒惹怒小S親回應。

小S曬出慵懶自拍美照，臉上幾乎沒化什麼妝，但肌膚白皙紅潤，完全沒瑕疵，看不出42歲，還是3個孩子的媽，少女感十足，不過卻有網友留言「還是林志玲漂亮」，讓小S氣得回應「滾」，讓其他網友看了都笑瘋，「哈哈，妳才是最漂亮的」。

在 Instagram 查看這則貼文 好想去明天的動漫展，但來不及打扮！還是就這樣去，說是某部動漫裡的美女⋯⋯⋯ Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 29 日 上午 3:51 張貼

(中時新聞網)