小S過去常在節目開林志玲玩笑，但其實兩人私交甚好，大家也愛看雙姝逗趣互動，近日小S曬自拍美照，想不到有網友留言「還是林志玲漂亮」，一秒惹怒小S親回應。
小S曬出慵懶自拍美照，臉上幾乎沒化什麼妝，但肌膚白皙紅潤，完全沒瑕疵，看不出42歲，還是3個孩子的媽，少女感十足，不過卻有網友留言「還是林志玲漂亮」，讓小S氣得回應「滾」，讓其他網友看了都笑瘋，「哈哈，妳才是最漂亮的」。
(中時新聞網)
小S過去常在節目開林志玲玩笑，但其實兩人私交甚好，大家也愛看雙姝逗趣互動，近日小S曬自拍美照，想不到有網友留言「還是林志玲漂亮」，一秒惹怒小S親回應。
小S曬出慵懶自拍美照，臉上幾乎沒化什麼妝，但肌膚白皙紅潤，完全沒瑕疵，看不出42歲，還是3個孩子的媽，少女感十足，不過卻有網友留言「還是林志玲漂亮」，讓小S氣得回應「滾」，讓其他網友看了都笑瘋，「哈哈，妳才是最漂亮的」。
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