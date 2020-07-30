高雄市長補選僅剩半個月就要投票，但對於選情變化，3黨候選人都不敢大意，國民黨候選人李眉蓁近期則因為論文案誠信備受質疑，民眾黨候選人吳益政昨跑行程時表示，自己的支持度從3％、5％，最新支持度經加權換算，已經到8％，自稱開始緊追有2成支持度的李眉蓁。

據《TVBS民調中心》日前調查「高雄補選民調」顯示，民進黨陳其邁獲得55%的支持度，國民黨李眉蓁獲21%支持度，與前次民調相較，李眉蓁支持度下滑1個百分點，藍綠差距仍超過3成，而民眾黨吳益政也獲得5%的民眾支持，但該民調仍有19%民眾未表態。

據《自由》今(30日)報導，吳益政近日受訪表示，自己的支持度經加權換算已經8%。對於對手陳其邁，他希望陳其邁針對高雄「三千三百億負債」，提出具體可行的解決方案。

至於黨內同志何時輔選李眉蓁？李眉蓁競選總部今表示，新北市長侯友宜將於8月1日南下高雄，陪同李眉蓁掃街拜票，並且陪同掃夜巿，展現國民黨上下一心全力相挺。此外，《中時》29日報導也指出，國民黨38名立委預計8月2日起，也將動員38位立委到高雄，幫李眉蓁在高雄38個行政區助選，而南投縣立委許淑華預計將到人口最多的鳳山區輔選。

(中時新聞網)