林心如、霍建華現身花蓮農園。（圖／翻攝自臉書）

農園主人曬出和林心如、霍建華合影。（圖／翻攝自臉書）

44歲林心如與小她3歲的霍建華4年前結婚，兩人婚後頻被傳傳婚變，但都以行動打破謠言，最近夫妻倆到花蓮家族旅遊，農園臉書貼出分別和霍建華、林心如合照，用親切二字形容這回接待大明星的心得。

林心如和霍建華本月初合體參加陳美鳳的慶生會，繼《16個夏天》後，林心如最近再度挑戰幕後製作，斥資新台幣2.5億製作影集《華燈初上》，而久未拍戲的霍建華上月又傳出發福，身材圓潤，肚子微凸，而他過去就坦言有拍攝工作時才會控制體重，平時不會節食，直言：「這是很正常的事情啊！」

17日花蓮一處農園的臉書曬出與霍建華、林心如合照，開心說：「親切的明星來!」，而照片中還有林熙蕾的丈夫楊晨，霍建華體態看來十分結實，網友說：「很棒的地方值得更多人來欣賞」、「哇...超大咖的...」，也有人見林心如穿著超長的白色薄外套，笑問難道不怕跌倒：「（這樣穿）方便嗎？」

(中時新聞網)