中衛出款的口罩因其多變的顏色及造型款式，總會掀起一陣排隊朝，讓許多民眾搶著蒐集。就有女網友發文表示，某日妹妹在超市結帳時，發現「中衛海芋黃口罩」，就順手買了一盒，一問之下，才發現那間超商當天只進了一盒中衛，讓他直呼，妹妹是「本日最幸運」。

網友在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》發文，自己妹妹順手帶走的就是照片上這盒中衛海芋黃口罩。(圖擷取自臉書 口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社)

原PO在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》發文，自己妹妹從來不搶購口罩，某日在超市買東西結帳時，看見櫃檯有「中衛海芋黃口罩」且剛好是妹妹最喜歡的顏色，就順手買下。之後詢問店員才發現，當天只進了一盒中衛，就被妹妹幸運買走，讓原PO開心表示，「相逢絕對有緣，妹妹真是本日最幸運」。

貼文一發，也讓大批網友羨慕妹妹的運氣，「別人的超市總是不會讓人失望」、「太幸運了！」、「居然順便就買到」、「好棒啊！從來沒看到過。」也有網友分享自己的經驗，「真的，我一個月前也在超市巧遇中衛炫紫霓，不特別追，它就出現！」

(中時新聞網)