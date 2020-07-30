時序進入颱風季，但已經接近7月尾聲，至今卻無任何颱風侵襲台灣。對此，天氣風險管理公司總監賈新興在個人臉書上指出，由於太平洋高壓增強，「剷平」了季風槽、季風低壓（颱風的家），需要等到太平洋高壓離開，颱風才有機會生成，不過根據預測8/12前太平洋高壓會依舊頑強。

賈新興發文解釋為何台灣7月至今沒有颱風，他說明，「颱風的家」就是季風槽、季風低壓、颱風窩，通常是位在東經110度至160度、北緯5度至20度。但到6月中東風距平就異常偏強，到了7月中更是變本加厲的偏強，且西伸至東經60度，把颱風的家剷平了，這就要看太平洋高壓什麼時候離開這個位置。

賈新興在臉書上預測太平洋高壓何時收斂。（摘自賈新興臉書）

但太平洋高壓究竟何時會收斂？賈新興透露，根據預測顯示，8/1-8/5季風槽本來想奮力一搏，但因為太平洋高壓仍繼續西伸，至少到8月中旬前半（8/12）它依然會是如此頑強。

(中時新聞網)