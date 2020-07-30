禾浩辰在《逃出立法院》中從警衛變人氣立委。（華映娛樂提供）

台版正宗活屍喜劇電影《逃出立法院》今（30）日曝光正式海報與正式預告，該片由賴雅妍、禾浩辰、庹宗華、王中皇、高慧君與林鶴軒等實力派演員主演，其中賴雅妍化身「立法院學姊」熊穎穎，嗆辣霸氣模樣，讓禾浩辰飾演的白痴警衛王有為拜倒她的石榴裙下，唯學姊是從。賴雅妍透露，這是繼《等一人咖啡》後第二次與禾浩辰合作，再次演出她的學姊，這次不是青澀的戀愛，而是要攜手戰活屍，賴雅妍一個口令，禾浩辰一個動作，在上百活屍擠爆立法院中殺出血路。

片中禾浩辰從白痴警衛搖身一變成人氣立委，反差極大，讓他回想到自己大學唸體育系，原本只是一個喜歡打球的運動員，因為一場比賽而被經紀公司發掘，從不會演戲的大男孩，變成一位電影演員，他透露，人生中的搖身一變就是踏入演藝圈，因從小到大接觸的都是跟運動相關事務，跟表演完全沒有關係，透露自己曾想當五星級大廚，他說，本來畢業以後預計會去當籃球或健身教練，或者是體育老師，因為自己對教學這方面很有興趣，也曾想過當廚師，開一個小餐廳，「因為我很喜歡做菜。」。

禾浩辰說，一開始為了健身要控制飲食，從水煮雞胸肉開始，慢慢進階到煎牛排，再到紅燒魚與紅酒燉牛肉等，進而研究起擺盤，與火侯的控制，「越來越喜歡做菜，也喜歡做菜給好友吃。」他透露，喜歡看朋友們吃自己親自煮的料理，認為吃飯是一個少數可以讓大家放下手機，討論菜好不好吃，交流今天發生的開心與不開心的事，他笑說，也喜歡看到朋友們吃完飯放空，滿足的感覺。他直呼，藝人好友劉奕兒和蔡昌憲都有吃過他的私房料理，並且讚譽有加。禾浩辰更發票房豪語，「若《逃出立法院》票房破3000萬，我就親自下廚烹調私房料理邀請媒體品嚐。」

禾浩辰說，會變成演員完全是人生中意料之外的事情，跟《逃出立法院》自己飾演的角色王有為很像，原本只是做警衛，但突然的就當上立委，什麼都不懂，在過程中不斷的學習，做錯事情了就修正自己，然後慢慢的成長。「演員這個行業比較像是被動的方式，很多的時候就是別人來選你，以及要不要找你演戲。」他說，曾有過很長一段沒工作的狀態，但在等待過程中，不斷精進自己，強化自己的表演與口語表達，雖曾懷疑自己適不適合做這行，但很幸運的是，沒有低潮太久，就有工作上門，這也讓他更珍惜這些工作的機會。

賴雅妍則透露，電影中她的個性容易暴怒，認為角色永遠抱持著一種正義感與熱血感跟自己相像，但也笑說，「我也是有點偶包的，真的是要暴怒時，沒那麼容易爆裂！」自認從小到大相當有正義感，如片中角色般哪裡有人需要幫忙，或是看到有人被欺負，就會義不容辭出手相救，她自曝，求學時期，沒救過英雄，卻都是救美女，自認小時候個性陽剛，正義感爆棚，只要看到班上女生被男生欺負，就會站出來幫助弱小，讓工作人員打趣說，「像學校裡的神力女超人！」電影8月14日上映。

(中時 )