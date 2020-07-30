中央保全股份有限公司總經理楊啟銓（前右四）勇於轉型，他認為，員工要有向心力，公司經營才能長久。（林瑞益攝）

高雄大學校友、中央保全股份有限公司總經理楊啟銓勇於轉型，運用AI（人工智慧）結合大數據分析，服務豪宅與公寓保全。他還鼓勵員工進修，幫員工付一半學費；公司每年提撥預算當教育基金。

時代在改變，保全業不再去過去的行業。現年60歲的楊啟銓找出客戶需要的，比如對豪宅客戶就要找高帥或漂亮的保全去服務，還要懂紅酒與咖啡。並讓員工對公司產生向心力，避免人才流失。

楊啟銓慶幸，他於壯年時去攻讀了高雄大學EMBA（高階經營管理碩士在職專班），讓他開拓了眼界，這也令他後來深知企業要轉型，才有活路。他說，還好轉型得早，多年前「斷尾求生」，這是不得不的勇氣，若再遲疑數年，只能「切腹自殺」。他感謝進修時的同窗與教授不時給他寶貴建議。

他舉大樓社區物業管理為例，「車輛辨識系統」已是成熟的市場產品，但他進一步開發更智慧精緻的服務，例如，某住戶王先生名下的A車，當偵測到A車進場，但握方向盤的並非本人，系統會立刻比對是否為配偶子女、兄弟姊妹等名單，若不是，保全立即趕赴現場關心了解。

楊啟銓自嘲，他最厲害的是只要遇到企業發展的問題，就回高大請教教授，請老師指引方向。他也鼓勵學弟妹們，多與師長們互動，他表示，儘管已經60歲了，但他的學習心態還是30幾歲，平日不喜歡交際，喜歡閱讀。他也鼓勵學弟妹們少用電腦，多讀書，培養自己的見解。

(中時 )