民進黨前新北市議員林水山2017年為了興建廟宇「三輕萬甲仙境」，涉嫌在三峽有木里山區開發1萬多平方公尺山坡地，遭警方查獲後，隔天仍繼續施工，遭新北地檢署起訴；新北地院審理後認為林山水被查獲後仍繼續破壞山林，依兩次非法開發使用至水土流失未遂罪分判處8月、1年6月徒刑，合併執行1年10月，可上訴。

警方調查，該塊土地部分為林水山之子林欣磊與另名林姓親友所有，其它還包括農委會林務局、財政部國有財產署、台灣農林股份有限公司所有。

若要開發必須具水土持保計畫，同時送請主管機關核定，但林水山不只沒有開發計畫書，也無徵得其它地主同意。

林水山2017年5月開始雇用工人在當地開挖，破壞山林，流放天然池水，後來遭人發現並舉報，員警於現場查獲3台挖土機，並將此案移送新北地檢署。

未料，林水山被逮隔日，竟還請工人繼續開挖山坡地，修建道路，且還興建一間達17.4公尺鐵皮屋，與「招財進寶」大型構造物，導致山坡地受損更加嚴重。

林水山被逮後表示，建廟主因單純是因為宗教信仰，而這塊地是「奉神明指示的福地」，所以才會在此興建廟宇。

新北地檢署認為林水山被查獲後仍繼續從事違法行為，犯後態度惡劣，依《水土保持法》起訴林水山，並請求法院從重量刑。

新北地院認為，林水山曾為新北市議員，應比一般民眾更加熟知相關法規，卻大規模違法開發，濫墾山地，且被查獲後竟然仍執意要繼續興建、破壞山林，決定依2次非法開發使用至水土流失未遂罪判林水山8月、1年6月徒刑，合併執行1年10月。

(中時 )