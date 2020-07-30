大陸商務部新聞發言人高峰30日表示，國際市場需求低迷，貿易保護主義上升，外部環境不確定性增加，大陸外貿發展面臨的形勢依然嚴峻。

綜合陸媒報導，高峰在線上記者會中提及將全力以赴做好穩外貿工作。一是保外貿主體，更好發揮出口信用保險作用，幫助企業積極防範訂單風險。推廣「信保＋擔保」支持外貿企業融資，以多種方式為外貿企業提供融資增信支持，進一步擴大對中小微外貿企業出口信貸投放。

高峰指出，二是全方位支持企業抓訂單、拓市場。拓展對外貿易線上通路，支持發展跨境電商、海外倉儲、外貿綜合服務企業等新業態，擴大市場採購貿易方式推廣試驗，帶動中小微企業出口。

高峰表示，三是多措並舉，穩住產業鏈、供應鏈。鼓勵大陸中西部、東北地區發揮優勢，承接勞動密集型外貿產業。充分發揮好外貿轉型升級基地作用，提升大型骨幹外貿企業引領作用。

另一方面，高峰指出，在上周剛剛結束的中歐第31輪投資協定談判中，雙方就公平競爭規則方面的文本議題取得重大進展。

(工商 )