光寶科（2301）30日董事會通過決議，公告人事異動，董事長宋恭源退休，副董事長暨總執行長陳廣中也同時辭任，新任董事長由董事宋明峰接棒，另外，總經理由原光電事業群執行長邱森彬擔任。

光寶科亦公告上半年度合併損益，營業收入743.73億元，稅前淨利61.93億元，合併稅後淨利50.17億元，基本每股盈餘2.16元。同日董事會通過決議109年第二季不分派盈餘。

(工商 )