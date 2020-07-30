台開集團位於新埔雲夢山丘、由日本建築大師隈研吾操刀設計的「Villa 3」別墅，將正式銷售，台開指出，此次銷售的別墅共六戶，都是採用原木構造之建築有機體，每戶800多坪，可做為私人別墅，也可是企業員工教育訓練中心或企業會館，售價將會以議價方式進行。

隈研吾是日本當代建築大師之一，近期的代表作品有2020東京奧運主場館設計、日本福岡星巴克、澳洲雪梨新地標The Exchange等，在台代表作品有花蓮貨櫃星巴克、新埔雲夢山丘雲水觀，近來更獲致台中巨蛋競圖首獎。

台開集團自2010年著手開發雲夢山丘，從10年前的5點多公頃，到現在可開發面積約28公頃。

台開指出，雲夢山丘擁有豐富生態與溫泉，距離台北僅一小時車程，距離竹科園區30分鐘內，已獲國際 LEED 白金級智能生態社區認證。

雲夢山丘除「Villa別墅」區外，台開指出，其他區域則規劃開發「溫泉旅館養生宅」、「SA酒店式公寓」、「艾美溫泉酒店」、「觀光休閒花園農場」等場域，全部都已取得建照。

根據台開的規劃，未來的飯店與酒店式公寓場域也將開發銷售，其中艾美溫泉酒店，總銷面積9,389坪、共有264戶，酒店式公寓9,205坪共有247 戶，未來也將陸續推出。

(工商 )