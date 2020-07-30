動防所積極處裡，在今日下午已經鵝肉場內所有雞隻撲殺完畢，並消毒。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

國內氣溫屢創新高，造成家禽類因高溫而免疫力下降，今年6月彰化縣大城鄉才爆出雞隻異常死亡，確診為H5N5，共撲殺9556隻土雞，不到一個月芳苑也傳出一鵝肉場出現雞隻異常死亡，經檢測同樣感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣政府今緊急將該鵝場共2070隻肉鵝撲殺清場，並完成消毒工作。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，26日接獲芳苑一肉鵝場，有雞隻異常死亡情形，隨即派員進行移動管制，並將病雞送檢，今確診為感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，於今日下午已經鵝肉場內所有雞隻撲殺完畢，並消毒。

動物防疫所表示，禽畜業者應落實軟硬體生物安全措施，並確實維護防鳥措施，也要避免家禽、候鳥或野鳥靠近禽場，避免將病原傳入而感染雞隻，若發現家禽有異常死亡，或食量銳減、產蛋率異常等，就應立即通報防疫所協助釐清，避免疫情擴善。

彰化縣長王惠美也提醒，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，可依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施，呼籲鄉親勿以身試法，一起維護整體產業安全。

(中時 )