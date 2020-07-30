由現任鄉鎮市長組成的彰化縣鄉鎮市長聯誼會，因為振興經濟要不要發現金禮金的政策話題，引發爭議，部分地方首長不滿施政淪為鄉鎮之間較勁，比誰比較有錢，憤而退群抗議。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

由現任鄉鎮市長組成的彰化縣鄉鎮市長聯誼會，因為振興經濟要不要發現金禮金的政策話題，引發爭議，部分地方首長不滿施政淪為鄉鎮之間較勁，比誰比較有錢，憤而退群抗議。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

由現任鄉鎮市長組成的彰化縣鄉鎮市長聯誼會，因為振興經濟要不要發現金禮金的政策話題，引發爭議，部分地方首長不滿施政淪為鄉鎮之間較勁，比誰比較有錢，憤而退群抗議。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

這下尷尬了。彰化縣和美鎮、花壇鄉，陸續通過確定發放現金禮金振興經濟，縣內許多鄉鎮市首長面對民代、選民不斷敲碗詢問「何時輪到我」，壓力爆表，卻囿於財政困窘發不出來，近日爆出接連有地方鄉鎮長退出聯誼會群組，表達抗議。

和美鎮率全國鄉鎮市之先，發放600元振興現金禮金引發關注，23日起分批分梯次開始發放作業，今（30）日就將全數發放完畢；花壇鄉也在今天上午代表會臨時會上完成發放自治條例，確認發給鄉民每人1000元，將發出4546萬元。

彰化縣共計26鄉鎮市，每年鄉鎮市首長群慣例會有交流聯誼活動，2018年年底鄉鎮市長就職後，有近半是新任首長、甚至不乏政治素人，去年餐敘聯誼後，有人提議成立「彰化縣鄉鎮市長聯誼會」群組，以利於彼此交流施政看法與活動聯繫。

聯誼會成立群組後，鄉鎮市長們陸續加入，並由員林市長游振雄擔任聯誼會會長、和美鎮長阮厚爵擔任副會長，秀水鄉長林英嘉則擔任總幹事；上周末有鄉長不滿振興經濟變成鄉鎮之間較勁，要財政部族的窮鄉情何以堪？紛紛在群組裡留言表達不滿，並憤而退群表達抗議，包含埔鹽鄉長許文萍、線西鄉長蘇韋峻退群後，全市人口23.5萬人的彰化市長林世賢也以造成困擾為由退群。

對此游振雄指出，每個公所財政狀況都不一樣，因地制宜、永續經營更重要，沒有必要為此傷了彼此和氣，今年鹿港慶端陽國際龍舟賽大家還組成鄉鎮長聯隊一起集訓划龍舟，還勇奪亞軍，他會找時間在重新邀請退出的鄉鎮市長回群組。

有鄉鎮長私下表示，和美、伸港、線西，都有台電回饋金，花壇鄉因為有台74甲線東外環可直達台中交通方便，近年建案、土地開發案眾多，歲計賸餘款都很充裕，但多數鄉鎮公庫本預算才2、3千萬，以預算法財政紀律來看，若每人發1000元，又沒有明確財源依據，恐怕遭審計室糾正，不如將錢編入預算，作為爭取中央重大補助計畫的配合款，加強地方公共建設。

阮厚爵則說，應該是其他首長有所誤會，他表示遺憾、也已經在群組中致歉，但他強調，台電回饋金伸港有5、6千萬元，線西鄉也有1500萬元，和美鎮人口最多、有9萬多人，回饋金僅7、8百萬元，這是公所代表會經審慎評估財政後達成共識、決議發600元，絕對經得起檢視。

(中時 )