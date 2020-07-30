金管會因應支付工具虛實整合潮流、生態圈發展趨勢擴大業者業務發展範圍需求，研擬將電子票證、電子支付管理條例「二合一」為新「電子支付管理條例」修正草案，於今（30）日行政院會通過，將函請立法院審議。

行政院長蘇貞昌表示，科技發展進步快速，政府需與時俱進，布置更好的環境迎合變化，「懂得用才會更好」。金管會提出加速普及行動支付，讓人民生活更便利，是數位經濟發展政策中重要一環。

蘇貞昌指出，此次條例修正將原先電支、電票二元化管理法制統合為一，透過擴大電支機構的業務範圍，開放跨機構間互通金流服務，增加民眾支付便利性，可為我國電子支付及行動支付營造良好發展環境，加速普惠金融推動，為儲值支付工具發展的重大里程碑。

金管會表示，電支與電票帳戶使用場域及運用技術的界線日趨模糊，且支付生態圈發展趨勢成形，使業者出現擴大業務範圍需求。加上考量實體與虛擬儲值工具風險控管應予衡平，故研議修法整合電支、電票管理條例，達成虛實整合的一元管理。

金管會指出，此次修法包括擴大電支機構業務範圍發展產業、開放跨機構間互通金流服務、增加民眾支付便利性、健全產業經營發展友善環境等4大重點，盼協助打造以電支機構為核心的支付生態圈發展。

(時報資訊)