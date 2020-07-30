中華電(2412)今(30)日舉辦法說會，第二季每股獲利1.1元，中華電看好5G將成為提升業務的新引擎，用戶數預計開台一年內達100萬。中華電第2季合併營收為478.1億元，年減少4.6%，營業淨利為106.1億元，年增加3%，營業淨利率為22.2%，歸屬母公司業主之淨利為85.7億元，較去年持平，中華電第2季EBITDA為193.7億元，年增加1.4%，EBITDA margin為40.52%，每股盈餘1.1元。

中華電第二季行動通信業務營收為211.0億元，年減少7.8%，主要因智慧型終端銷售減少及行動服務營收因市場競爭、VoIP服務取代及新冠肺炎影響漫遊營收之減少所致；網際網路業務營收為74.3億元，年成長1.0%。

中華電表示，5G服務已經在6月底推出，相信5G將成為提升業務的新引擎，協助中華電為個人及企業用戶提供更多元的加值服務，中華電對5G的成長動能樂觀，預計用戶數於開台一年內可達100萬規模。

此外，中華電核心業務在第二季持續有亮眼表現，截至六月底，300Mbps以上固網寬頻客戶數較去年同期成長81.4%，家用Wi-Fi客戶數較去年同期成長120%。MOD亦持續站穩領導地位，成為台灣最大影音平台。

中華電持續推動客戶升速至光世代寬頻策略。截至2020年6月底，中華電信光世代寬頻客戶數為362萬，佔寬頻客戶數之82.8%，此外，100Mbps速率以上客戶數達167萬，年成長約11.5%，HiNet寬頻客戶數為360萬，減少1.6%；截至6月底，行動電話客戶數為1,109萬，較去年同期增加4.6%。

(時報資訊)