對國內新冠肺炎確診數持續升高的擔憂，抵銷了美國聯準會決議觸發的樂觀氣氛，以及財報利多帶來的提振，周四日股尾盤由升轉跌，終場日經225指數收跌0.26%，為22,339.23點。

東證一部指數收跌0.62%，為1539.47點，33大類股普遍下挫，航空、電力天然氣與陸運股跌幅領先，分別下挫3.62%、3.56%和3.55%。

日經新聞報導，繼前一日日本全國單日新增確診數首度突破千人大關後，東京都下個月擬要求餐廳、K歌房縮短營業時間。該報導使市場人氣受到打擊。

(時報資訊)