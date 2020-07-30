上證指數30日收跌7點，中止連三漲，市場交投熱絡，滬深兩市成交額合計增至人民幣（下同）1.09兆元，連續兩日破兆元。
香港信報報導，上證指數30日高開5點，最終收報3,286點，下跌7點，跌幅為0.23％，盤中最低見3,282點，跌幅為0.38％；最高見3,312點，漲幅為0.54％，成交額為4,769.74億元。
深成指30日收報13,466點，下跌90點，跌幅為0.67％，盤中最低見13,432點，下跌125點，跌幅為0.92％；最高見13,619點，漲幅為0.46％，成交額為6,167.87億元。
滬深300指數30日收報4,656點，下跌22點，跌幅為0.49％。創業板指數收報2,743點，下跌23點，跌幅為0.86％。
各類股方面，水泥股漲逾2％；電力股上漲1％；石油、房地產股持穩；有色金屬、金融股跌1％；化工、鋼鐵、煤炭股偏軟。
(工商 )
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