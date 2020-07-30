保險業務員為了業績花招百出，許多人都曾接到久未聯絡的保險業朋友問候電話，有內行網友直接破解保險業話術！揭穿這些問候語，原來背後別有用意，眾人一看才恍然大悟。

網友詢問「大家有聽過哪些保險業務的話術？」意外釣出保險業愛用的問候語。（圖／截自PTT）

一名網友在PTT發文指出，一位久未聯絡的朋友忽然傳來訊息，說自己轉職當保險業務，想約見面訓練自己的銷售能力，雖然原PO表明目前不想買保險、也沒有預算，但友人回：「沒關係，只是讓我練習一下口條，順便教你一些理財概念」，由於原PO回覆不方便見面，沒想到友人馬上變成已讀不回。

原PO事後和其他朋友討論才知道，「主動說要教你理財的十之八九都是騙子」，只是保險業務的話術，引起其他網友熱議，並有內行透漏，保險業務最常用的一句開頭是「你的夢想是什麼」，後來才知道這句問候語只是為了增加下線，原PO一看恍然大悟，原來「夢想是什麼」除了直銷，保險業也愛用。其他網友則紛紛回應「我的夢想就是，不買保險」、「聽到問夢想的先閃人」。

(中時新聞網)