即使前一戰出現道奇投手喬凱利(Joe Kelly)對太空人丟頭部觸身球、做鬼臉等嘲諷動作，兩隊一度清空板凳，不過經過大聯盟警告後，今日比賽沒有任何出格動作，1比1進入延長賽，直到第13局道奇才靠菜鳥里歐斯(Edwin Rios)的2分炮再見比賽，兩隊系列戰以道奇2連勝一吐怨氣。

去年季末爆發的太空人作弊事件餘波盪漾，即使今年賽季因為新冠肺炎而延遲開打，不過顯然各隊都沒這麼輕易放過太空人，尤其是最大受害者道奇隊，喬凱利昨晚的嘲諷動作讓他被大聯盟禁賽8場，不過仍在上訴中，總教練羅伯茲(Dave Roberts)被禁賽1場，選擇在此戰實施，因此由板凳教練格倫（Bob Geren）暫代總教練一職。

今日比賽兩隊中規中矩，沒有爆發衝突，不過比賽倒是很拉鋸，9局結束1比1進入延長賽，雖然本季採用突破僵局制，從二壘有人開始進攻，但11局兩隊又各攻下1分，2比2打到13局才分出勝負。

替補上場的菜鳥里歐斯敲出2分炮超前比數，此戰雖然喬凱利沒上場，不過道奇用了9名投手，最後靠山塔納(Dennis Santana)後援2.1局無失分鎖住戰局，以4比2獲勝，拿下對太空人2連勝。

「這是千分之一的機會，」身為比賽英雄，里歐斯在賽後說，「即使觀眾席上沒粉絲，有時候總覺得缺乏一些動力，但只要和隊友一起奮鬥，每個人都貢獻一點，就能合力打敗他們。」里歐斯也是今年賽季啟用延長賽突破僵局制以來，首名敲出領先2分炮的的球員。

(中時 )