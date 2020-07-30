娛樂8點半》曾為王晶御用豔星的顏仟汶，參與過大量三級片演出，在《獸性新人類》中大膽露點，也在《發電俏嬌娃》全裸入鏡，不過她星途坎坷，即便從剛開始的玉女形象改走性感路線，依舊沒有大紅大紫，還爆出當小三醜聞，形象重挫，時隔多年她更淚訴當年點頭拍三級片的原因。

顏仟汶中學畢業後，考進TVB演藝訓練班，之後成為TVB的合約藝人，那時她才19歲，不過雖然演過不少電視劇和電影，卻始終紅不起來，1996年離開TVB後，就退出演藝圈，找了秘書的工作任職，不過仍有演員夢的顏仟汶，並沒有因此放棄，隔年轉戰亞視重新出發。

未料命運乖舛的她，才加入亞視不到1年，就因幫雜誌拍攝一組同性曖昧性感寫真，慘遭開除，之後在好友的介紹下，開始下海演出三級片，那時她從電視圈轉戰大銀幕，接拍了50多部三級片，還有三點全露的演出，讓他知名度大開，更被視為製片人王晶的御用艷星。

之後她不再拍三級片，想改走演技派路線，香港電影卻漸漸沒落，沒戲好拍的她，2004年再度息影，轉行做服飾生意，並和圈外男友結婚，不過2016年底爆出分居，2年前已經離婚，揮單後的她也開始復出演藝圈，到大陸拍攝網路劇和接一些商演

有傳顏仟汶為幫杜汶澤還債才拍三級片，她多年後訴真相。(圖／翻攝自東網)

顏仟汶在圈內唯一承認的男友就是杜汶澤，因此外界盛傳她拍三級片的理由，是為了幫男友還債，多年後，她受訪坦言當初會出演三級片的原因，她透露當時遭到亞視開除，又遇到父親罹患食道癌，需要龐大醫藥費，剛好碰到李兆基、王晶邀她出演，對方開出的片酬誘人，她只好為了家人，下海拍片。

顏仟汶當時也淚流滿面表示：「其實我希望時間可以倒流，回到我中一時候，努力去讀好書，不會進入演藝圈。」不過讓她欣慰的是，父親近年身體逐漸好轉，妹妹也大學畢業，經濟壓力相對沒這麼沉重。

前年漸漸復出幕前的顏仟汶，又爆出和已婚男星詹秉熙關係曖昧，還被正宮抓姦，讓她相當生氣否認，「真好笑？有這樣的事？除非我失憶啦！」雖然她極力否認介入詹秉熙婚姻，但形象依舊受到重挫。

顏仟汶保養得宜，43歲仍擁火辣身材。(圖／翻攝自微博)

現積極進攻大陸市場的的顏仟汶保養得宜，43歲仍擁火辣身材，她也不時會在社群分享近況，生活似乎過得愜意，逐漸走出過往陰霾。

(中時新聞網)