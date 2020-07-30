張雨綺因演出周星馳電影《長江七號》而大開知名度，而她除了身為「星女郎」聞名外，其嗆辣作風與高潮迭起的感情史，也為人津津樂道，年僅33歲的她已離了2次婚，而她非但沒因此低潮，反倒越活越自在，最近張雨綺上節目表演脫口秀，不但大展口才，連自己的感情狀態都大方拿來調侃，讓人聽了直呼「真的很敢說」。

張雨綺最近受邀登上《脫口秀大會》，一上台霸氣全開，不但毫無懼色大開現場來賓玩笑，連自己的私生活都大方拿來做梗，張雨綺談到感情生活，認了離了兩次婚的自己「狀態比較Open」，說有國外朋友經常跟她開玩笑，說沒離個3、4次婚的，都不能進好萊塢，讓她大嘆：「我現在一點都不擔心我的婚姻，我比較擔心好萊塢，我很快就進好萊塢了」。

張雨綺兩次離婚都不平凡，一次因為丈夫嫖妓，一次因為鬧出家暴，她表示很多人都說戀愛不能光看外表，得有很多考究，最重要是看靈魂，她調侃自已的外表其實就是被靈魂拖累，「我看男人的眼光不是很好，男人看我的眼光更不好」，曾有某位男士讚她靈魂豐滿，她聽了內心翻白眼，直回：「哥哥，你確定看的是靈魂嗎？」，犀利而幽默的一番話，博得滿堂彩。

(中時新聞網)