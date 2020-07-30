貢寮台2丙線爆嚴重車禍，2車對撞5人送醫。（新北市消防局提供／吳康瑋新北報導）

新北市貢寮區台2丙線約29公里處，靠近貢寮區田寮洋街附近，於30日下午2點多發生一起嚴重的車禍，有兩輛自小客車對撞，造成車上五人受傷，目前無人受困，新北市消防局已將傷者送醫，車禍肇事原因仍有待警方調查釐清。

現場佈滿汽車碎片，兩部轎車車頭幾乎全毀，新北市消防局接獲通報後緊急出動消防救護車輛9輛，人員15人，前往救援，還好現場無人受困。

(中時 )