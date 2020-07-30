貢寮台2丙線爆嚴重車禍 2車對撞5人送醫 16:222020/07/30 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貢寮台2丙線爆嚴重車禍，2車對撞5人送醫。（新北市消防局提供／吳康瑋新北報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貢寮台2丙線爆嚴重車禍，2車對撞5人送醫。（新北市消防局提供／吳康瑋新北報導） 新北市貢寮區台2丙線約29公里處，靠近貢寮區田寮洋街附近，於30日下午2點多發生一起嚴重的車禍，有兩輛自小客車對撞，造成車上五人受傷，目前無人受困，新北市消防局已將傷者送醫，車禍肇事原因仍有待警方調查釐清。 現場佈滿汽車碎片，兩部轎車車頭幾乎全毀，新北市消防局接獲通報後緊急出動消防救護車輛9輛，人員15人，前往救援，還好現場無人受困。 (中時 ) #車禍 #新北市 #現場 #貢寮區 #北市消防局 也許您會感興趣 社會熱門新聞 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 「台中米娜」大賣場裸拍GG了 恐面臨2年以下徒刑 - 社會 賣藥郎表演「雞蛇秀」 突被眼鏡王蛇咬耳 下秒攤倒慘死街頭 - 社會 「台中米娜」IKEA露三點狂拍 三井OUTLET也淪陷 - 社會 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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