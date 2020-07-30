張理國／台北報導

行政院長蘇貞昌上午聽取經濟部「智慧機械產業推動方案成果」報告，蘇揆表示，台灣智慧機械從2017年升級為第3個兆元產業，且連3年產值破兆，經濟部應儘速規劃下階段推動重點。

蘇揆表示，機械業是所有產業發展的基礎，蔡總統在今年就職典禮中提出將打造「六大核心戰略產業」，而各核心產業最關鍵的一環，就是機械業所製造的各式機組和零組件。智慧機械產業推動方案過去4年投入150億元，讓台灣機械產業從「精密機械」進步為「智慧機械」，並在2017年成功升級為第三個「兆元產業」，且連續3年產值破兆，成為我國經濟重要的激勵與助力。

他說，台灣有完整的機械業供應鏈，有出口排名全球第四大的工具機產業，有良好的資通訊產業基礎，再加上政府近年積極推動雲端、人工智慧、物聯網等創新科技，在這樣多重優勢與明確的產業政策引領下，造就台灣今天在智慧機械產業上的持續壯大，結果也反映在廠商工序的減少、產品良率的提高，以及交貨天數的縮短，這都是政府、產業與公協會、學研單位共同努力的結果。

蘇揆要求經濟部儘速規劃下階段推動重點，持續關注產業界之需要並全力給予協助，如這次新冠肺炎疫情，對相關業界接單情況勢必造成衝擊，政府的紓困3.0就是要持續對受創嚴重的企業予以協助，對於業界所提供的意見傾聽及給予幫忙，讓大家可以保留根基、調整體質，在全球疫情趨緩後，可以立刻出擊；此外，業界長期反映的人才培育、產學合作等議題，相關部會要做好完善的規劃，務實帶動產業智慧升級，朝亞洲高階製造中心的目標邁進。

(中時 )