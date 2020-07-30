南投縣政府30日在警察局召開治安會報，南投縣副縣長陳正昇於會報中公開表揚協助防制詐欺有功的6位金融機構行員，成功阻攔5件案件，皆是發現民眾提款或匯款異常，立即通報員警，成功阻攔民眾遭詐欺，總金額達118萬元。

南投縣政府警察局分析本次成功攔阻民眾免遭詐騙案件，犯罪手發最主要以「假交友」、「猜猜我是誰，假冒親友借貸」、「假投資詐欺」及「假投資」為主，單筆遭攔阻金額最高達51萬元，攔阻成功的關鍵，均是行員主動上前關心並詢問匯款用途，察覺有異後，主動通報轄區員警到場了解，成功攔阻民眾遭騙。

其中任職於彰化銀行埔里分行的賴小姐表示，現在詐騙情形非常普遍，常有民眾受騙到銀行解約領錢或匯款。此次成功防堵是一位出家師父到銀行解定存，發現有異後，故意和師父聊天問清原因，才知道解約後是要匯款給別人，驚覺可能是詐騙，當下立即聯絡轄區員警到場協助，成功阻攔。

陳正昇表示，治安維護工作除警察同仁外，一般民眾也都能盡己之力協助，像金融機構行員盡責工作之餘，多點熱心與警惕，發現有異狀主動通報警察協助查處，遏止詐騙案件發生。

警察局也籲請金融機構行員，如遇民眾提領金額達30萬元以上，提款帳戶非本人帳戶、匯款至他人帳戶或國外帳戶時，請給予關心並提醒小心防範詐騙外，立即通報轄區分局派員到場了解。另外，民眾如發現不明人士在ATM有異常提領情形，請撥打110報案，協助警方一同打擊犯罪。

(中時 )