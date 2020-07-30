嘉義市文化局推動0至5歲嬰幼兒閱讀，送新生兒閱讀禮袋。（廖素慧攝）

菲律賓籍新住民羅戴娜分享親子共讀的經驗。（廖素慧攝）

嘉義市推動0至5歲嬰幼兒閱讀，戶政事務所、6家醫療院所的新生兒都可以領取閱讀禮袋，8月1日上午10時於文化局圖書館及世賢圖書館舉辦娃娃故事坊活動，市長黃敏惠30日邀請爸爸媽媽帶著家中小寶貝來一起共享讀書樂。

黃敏惠說，閱讀起步走今年邁入第12年，市府送閱讀禮袋給0至5歲的孩子，讓孩子出生後，父母就可以開始教他們怎麼閱讀，日籍新住民中辻小緒里、菲律賓籍媽媽羅戴娜，帶著孩子藉著閱讀學中文，認識不同的文化。

文化局表示，Bookstart閱讀起步走系列活動包括嬰幼兒父母學習講座、娃娃故事坊、0至3歲專屬親子活動，與東區托育資源中心及西區托育資源中心合作，自8月1日起至9月5日辦理38場次，邀請嘉義巿的父母們帶著小朋友來參加。

文化局表示，文化局推廣嬰幼兒閱讀，跨部門合作，本市新生兒到戶政辦理出生登記時，能一併辦理幼兒借書證及領取閱讀禮袋，今年更延伸至本市6家醫療院所，在這6家醫療院所出生的寶寶，父母任一方設籍嘉義市即可領取閱讀禮袋。

中辻小緒里從日本嫁至嘉義，育有1名1歲多的孩子，她帶來與兒子共讀的書籍，分享親子共讀的故事；羅戴娜育會買書、也會帶孩子到圖書館，教孩子學中、英文，她說，親子一起閱讀，孩子會學得更好、更快。

(中時 )