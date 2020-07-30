北市議會本月不時漏水，儼然變成「水濂洞」。（張穎齊攝）

北市議會本月不時漏水，儼然變成「水濂洞」。（張穎齊攝）

針對北市議會變「水濂洞」、「墓仔埔」，北市議員李慶元30日嘆：「國父看了都流淚！」。（張穎齊攝）

北市議員李慶元指出議事廳屋頂5樓工程，品質堪慮。（張穎齊攝）

北市議會議事廳屋頂5樓處的「圓頂」，因年久未修，外觀斑駁，於是在上半年度會期前就在施工，理應在1、2個月前就該完工，但卻延宕，更導致漏水。（張穎齊攝）

北市議員李慶元指出議事廳屋頂工程，品質堪慮，邊受訪時屋頂仍不斷漏水。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲（右）、時任北農總經理韓國瑜（左）昔日在北市議會同台備詢情形。（本報資料照片）

北市議會是北市最高立法機關，孕育不少傑出的政治人物，更是台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜屢次登上媒體版面爆紅的所在之處，豈料近期因議事廳屋頂施作工程延宕，遭逢大雨、不堪一擊，議事殿堂直接變成「水濂洞」，情況起碼有20天，施工人員在主席台、備詢台簡單包膜，關起燈來卻像極「棺槨、墓仔埔」，連議員都直搖頭說「國父看了都流淚！」

北市議員李慶元指出，議事廳屋頂5樓處的「圓頂」，因年久未修，外觀斑駁，於是在上半年度會期前就在施工，理應在1、2個月前就該完工，但卻延宕，導致這個月休會時，因幾次大雨，多次滲水，到現在都還在漏，屋頂還受潮，他研判應是有堵塞，雜物無法清除，工程愈做愈嚴重，廠商很不及格。

「我當6屆議員都沒看到這次那麼誇張！」李慶元說，之前就有漏過，但沒這次嚴重，工期一直拖，他質疑廠商是否低價搶標、先標再說、且戰且走，廠商似乎名不見經傳，設備、電腦若壞了恐賠不起，他也擔心9月15日開議會不會造成更大漏水，在問政中滴水很尷尬，豪雨若來，整個議場就「泡湯」，應先做好防水，但現在新的排水系統並未加臨時性的蓋子，颱風來砂石就跑進水管堵塞，「國父看了都流淚！」

李慶元也直言，確實有陰森森、濕氣很重的感覺，備詢台、主席台被布置成這樣（像棺槨）的確有點恐怖，但他不會穿鑿附會，不過房子漏水在風水方面來講是負面，人待在裡面會覺得太潮濕，「還好我不是每天待在這，不然會生病！」

他還說，屋頂工程的尖刺、鐵釘、鐵條都裸露，這種危險物應修剪掉，否則施工人員會有工安問題，整個屋頂更新技術有問題，工程品質有待考驗。

市議會僅回應，會趕在9月中開議前完工，期間若下雨漏水，會蓋上帆布、做好防護措施，後續若有損壞則會要求廠商負責。

(中時 )