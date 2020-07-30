美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3宣布，國會議員和職員在疫情期間，進入眾議院時必須戴口罩。根據《路透社》和《CBS》等多家媒體報導，共和黨籍聯邦眾議員戈默特（Louie Gohmert）一直以來都拒絕配戴口罩，結果他29日確診後引發白宮高層也被傳染的危機，尤其他前先前還出席一場聽證會，包括司法部長巴爾（William Barr）也在場。

裴洛西硬起來，美聯邦眾議院強制戴口罩。 （圖／Reuters）

戈默特確診後至少有3名同僚表示將自我隔離。為了預防疫情擴散，裴洛西29日下午宣布，從30日上午8點開始，所有眾議員和助理在進入議會大廳時，都必須配戴口罩，否則作為議長，她有權指示警衛人員要求不願配合的人離開；這項規定只有在上台發言和飲食時刻例外，但也必須確保周圍1.8公尺內沒有人。

共和黨籍聯邦眾議員戈默特。 （圖／Reuters）

裴洛西表示，「希望所有議員和職員遵守這項規定，以示尊重眾議院在場他人和周邊區域人員的健康、安全與福祉」。不過這項規定宣布後，仍有不少共和黨籍眾議員沒有配戴口罩直接在大廳內走動。

根據《路透社》統計，美國新冠肺炎死亡人數在29日超過15萬人，遠超全球任何國家的死亡數，且死亡人數3週來持續攀升。報導指出，美國29日再新增1456人不治，其中加州、佛州和德州更創下單日死亡數最高的紀錄。這也是自5月27日以來，單日最高紀錄，這也顯示在過去24小時，美國平均每分鐘就有1人病逝！

美國29日再增1456死，約每分鐘就有1人死於該傳染病。 （圖／CBS News）

根據報導，過去2個月，美國境內死於疫情的人數成長是疫情期間最快的，尤其在過去11天就超過1萬人死；不過報導也指出，雖然美國死亡數居全球之首，但美國人口死亡比例排名全球第6，在疫情爆發最大的20個國家中，美國每10萬人中有45人死亡，排第6，英國、西班牙、義大利、秘魯和智利的人均死亡人數則是排在美國之前。

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(中時新聞網)