2020年甫開春之際，一場未如期來的疫情造成人民生活的動盪與不安。在疫情逐漸和緩之際，資深音樂創作人羅大佑一直在思考，面對這樣的疫情，音樂人可以做什麼事情來療癒這塊承載我們的土地？甚至突破現今人與人因疫情而被改變的生活模式與互動方式？經過團隊反覆討論，決定以「宜花東鹿直播開唱」作為啟程，重啟人與人、人與地之間最初的交流！羅大佑號召音樂人回到創作初心，展開四場直播巡迴旅程，串起音樂人與土地的連結！8/8 首站以鹿港小鎮為誓師出發地，途經「台東」「花蓮」「宜蘭」環台一週，以大地為基、以海天為景，就地取才、隨處而唱！即使在音樂活動的主戰場外，只要讓人聽見歌聲，就不怕沒有共鳴！

羅大佑更精心策劃四場量「地」訂製的不重複歌單、四首羅大佑初訪秘境的不插電演出以及四首經典曲目將邀約神秘嘉賓翻玩共演！為大家獻上從未看過、聽過的演出，這次將帶來打破傳統音樂直播思維，超越線上與線下的共同音樂體驗！所有表演曲目也將在每場直播結束後，即刻上架到LINE MUSIC『宜花東鹿』專屬歌單中，讓喜愛羅大佑的粉絲可以重複聆聽。另外，羅大佑的私藏歌單也於本週搶先在LINE MUSIC曝光，闡述音樂創作是Team Work的最好體現，不管哪一個時代，年輕的創作者都應該能用音樂說出自己的生活，和自己的音樂夥伴，展現真性情。單曲『伴侶2020』更同時獨家上架至LINE MUSIC。

羅大佑「宜花東鹿直播開唱」前導片—Official

「宜花東鹿」首部線上音樂紀錄，8月每週六LINE TODAY獨家直播

羅大佑號召音樂產業各方人馬量身定做此次直播！製作團隊中包括：B'IN LIVE 必應創造、無限映像製作、資深金曲製作人朱敬然等。必應創造創意形象總監 馮建彰 形容：「此次直播規劃的亮點是以音樂人對土地的情感連結為主題，在鹿港、台東、花蓮、宜蘭四站不同的環境中，引用自然光捕捉 Magic Moment！以戶外自然作為舞台、鏡頭紀錄圍觀群眾的神情及舞台上音樂人的表現，透過直播節目將此三位一體融合的音樂之美渲染給線上收看的群眾，我覺得很特別的是音樂所點出未來可能發生的創意，竟然可以延伸到跨越線上跟線下的音樂節目，包括用拍攝手法及視覺的力量去展現音樂本質。我覺得這就是直播的核心價值。」

無限映像製作副總經理 林家緯（擔任此次總導播）亦提到：「我做演唱會的拍攝工作超過十五年，這場宜花東鹿讓我觸發很多畫面上的想法，這已經不是所謂的演唱會，它反而對我來講有一點像是電影般的現場演唱，但我不把它當成是一個演唱會，而是音樂紀錄。大佑哥帶著這一群樂手，到大自然場景去演繹音樂，所以我們決定整場直播拍攝是用電影規格攝影機、空拍機跟電影鏡頭去拍攝，不是傳統演唱會，我們光在畫面的質感表現上，會把它當成是一個電影等級的內容在看待！在畫面構圖跟張力，運鏡上的表現也會截然不同。」

音樂總監 朱敬然 在製作過程中也強調：「此次四場歌單規劃將改編 90%的曲目，原因是這四個地方有不同的故事，歌曲都應有全然不同的詮釋。因為在不同的地方，所有的內容都會跟著改變，只有在鹿港，才會與在地文化、人文自然景觀、改編後曲目產生獨特且唯一的感受及經驗，但是下一場地點在台東，又會是完全不同的感受及畫面，所以我覺得這是此次宜花東鹿四場直播關鍵的原因：因為我們是跟觀眾共同產生一個經驗，這是限量版，也只有在5:00pm夕陽西下前的一小時才能產生的！」

羅大佑「宜花東鹿直播開唱」8/8 起 每週六下午5:00 LINE TODAY 直播開唱。各週主題分別是8/8 回到 鹿港小鎮；8/15 台東 天地舞台；8/22 花蓮 回家之路；8/29 宜蘭 初見童年。粉絲們可以鎖定 LINE TODAY LIVE官方帳號、 羅大佑官方粉專以及大右音樂官方YouTube掌握開唱資訊！

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