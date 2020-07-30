光寶科(2301)公布第2季及上半年財報，第2季稅後盈餘達34.5億元，單季每股盈餘1.48元，單季獲利率與每股淨利均創下單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為2.16元，光寶集團總執行長陳廣中表示，整體來看，第3季與第2季差不多，毛利率可望優於去年同期，雖然大環境變化很大，但17%毛利率是可以持續的東西。

光寶科今天舉行法說會，受惠於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G、AIoT、筆記型電腦與遊戲產品相關市場大幅成長，光寶科技第2季合併營收為418億元，季增28%，由於以全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升，合併毛利率與營業淨利率分別為19.4%與8.7%，季增4.9百分點和6.4百分點，獲利率與每股淨利均創下單季歷史新高，單季稅後盈餘達34.5億元，季增119%，單季每股盈餘為1.48元，累計今年上半年合併營收達743.7億元，合併毛利率與營業淨利率分別為17.3%和5.9%，年增2.8百分點和1.8百分點，營業淨利達44億元，年增25%，稅後盈餘為50.2億元，年成長30%，每股盈餘達2.16元，獲利率與每股淨利皆創下歷年同期新高。

受惠於營運活動產生的淨現金流入，當季之淨現金部位達361億元。

就各部門來看，第2季資訊產品部門營收佔比達68%，其中受惠於雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統以及筆記型電腦電源和鍵盤週邊產品出貨持續成長，營收季成長逾30%；光電部門營收佔比為17%，受惠於不可見光、5G與AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等應用需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加，營收季增逾10%；儲存裝置本季佔總營收11%，其中固態儲存事業部門(SSD)出售予Kioxia Holdings Corporation交易案已於7月1日完成交割。

展望第3季，陳廣中表示，純消費性產品因為無法外出比較受到疫情影響，不過，遠距相關無論是雲或是端(AIoT)裝置，以及衛生相關如紫外光等都還不錯，商用及教育用NB因通路端庫存已足夠，沒有第2季好，我們看好電源管理與光電產品持續於雲端運算、5G、AIoT以及遊戲產品等相關應用需求穩定成長，預估第3季可望維持第2季水準，毛利率可望優於去年同期，第2季、第3季及第4季看起來差不多，下半年會比上半年好。

陳廣中表示，過去幾年集團一直執行精實聚焦，透過優化產品組合，以及智能製造提升公司毛利率及獲利能力，雖然大環境變化很大，但17毛利率是可以持續的，而從現在到未來5年內，包括併購，公司目標是總營收從1500億元回到2000億元。

(時報資訊)