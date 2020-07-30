竹科一名黃姓工程師偷吃人妻，被人夫找徵信社在飯店活逮，黃男心虛怕被告，簽下協議書答應賠償人夫200萬元。但工程師事後提起減輕給付訴訟，稱自己月薪不足4萬元且無恆產，簽協議書時年齡尚輕，欠缺社會歷練，不知一般和解金僅數十萬，因此要求減免。新竹地院認同黃男請求，判他只需賠100萬元。

依據判決書內容，工程師陳述，去年3月與人妻步出飯店房間，遭人夫與徵信人員「突襲」，他極度擔心要面對高額賠償甚至牢獄之災，當時難以冷靜判斷及應對；

此外，當時自己年齡尚輕，欠缺社會歷練，不知道類似事件通常和解金額僅約數十萬元，才會簽下協議書，同意高達200萬元的賠償金。而自己只是一介研發工程師、平凡上班族，每月收入不足4萬元，名下無恆產，和解金額顯然過高，請求減輕。

新竹地院法官審理後，認同工程師的訴求，准予減輕賠償金額為100萬元。

(中時新聞網)