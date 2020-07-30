為打造全民生活圖書館，新北市立圖書館2020參與式預算號召讀者一起打造特色閱讀style，主題不設限，即日起徵件至8月底止，最佳3件提案將各有10萬元經費，讓你的創意被看見。

把閱讀帶進日常生活之中，提供民眾一個不設限的生活圖書館，新北市立圖書館今年的參與式預算，特別擴大參與對象的範圍，不論是大人、小孩、銀髮族、新住民，對象、主題完全不設限，只要對閱讀有任何夢想或實踐的個人及團體，都可提案，希望透過創新能量的發酵，讓閱讀生活更美好。

新北市立圖書館館長王錦華表示，除了看書，聽一場演講、看一場展覽，也都是享受閱讀生活的方式。對現代人來說，圖書館已經不僅僅是一個典藏、出借圖書的場所，除了考試K書之外，也是工作、消磨時間、創作、欣賞藝文展演、看電影、聽音樂的地方。近年來，新北市在各區打造別具風格特色的圖書館，形成獨特的閱讀風景，除了讓市民享受閱讀，同時也轉變為更多元化的空間，提供更多的服務。

「閱讀有意思」參與式預算即日起徵件至8月31日止，歡迎任何跟閱讀有關的想法提案，主題、對象不設限，除了利用既有的狀況做提案外，也可以加入新的服務機能，後續也將針對大家的提案舉辦投票、甄選，只要提案就有機會成為被實踐的政策，還可獲得精美小禮物。詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。

(中時 )