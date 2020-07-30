自稱「台中米娜」的女子，在Twitter帳號[email protected] Couples，PO出4張在IKEA拍攝的裸露照片，並留言「想⋯⋯⋯裸體在客廳看電視 裸體癱在沙發上放空 裸體躺在床上裸睡 想⋯⋯把整個賣場當成自己家。」台中市警局第四分局30日已掌握賣場進出的座車車號，目前正循線追查中。

台中米娜在Twitter帳號[email protected] Couples＠MinaCouples Taichung City,Taiwan台中米娜，161／50 34D ＃情慾攝 ＃私房攝影 ＃野外露出 ＃戶外露出 ＃自拍 ＃旅拍 ＃戶外 ＃情趣 ＃原創，歡迎露出同好 情侶 夫妻 單女一起交流認識，露出照是興趣，作品分享等；還貼文表示「歡迎抖內」並附上銀行帳戶。

警方表示，第四分局獲報後，立馬兵分多路展開調查，但從該女子PO文到現在，警方都沒有接獲任何民眾報案，或是反映此傷風敗俗的；經警方詢問IKEA台中店店家也覺得很訝異！警方調閱IKEA賣場的監視器，發現該女子是23日進出賣場，24日即上網PO出4張在IKEA拍攝的裸露照片。

警方調查發現，該女子在Twitter的帳號已關閉，她自述她在三井outlet及家樂福、公車上等，都曾經有拍攝裸照的蹤跡；目前警方正依掌握的車號，將傳喚車主到案說明，以釐清部分疑點；該女行為已經觸犯《刑法》妨害風化罪章之公然猥褻罪、妨害風化罪，最重可處2年徒刑，協助拍攝、散布者都是共犯。

(中時 )