近日陶晶瑩（陶子）在網路節目《陶口秀》提到有段時間想「進場修修臉」，但看到斯容因整容所受的皮肉痛報導而打消念頭。今（30日）購物台天后斯容出席活動擔任美鑽大使，回應看到此新聞的第一時間感到錯愕，「陶子姐怎麼突然cue我」？她認為整形話題已是陳年往事，坦言私下跟陶子不熟，僅多年前在節目碰過面，「我跟她聊過嗎？如果有，可見得我給她傷害有多大」。

斯容讚陶子是知性女力，與自己某方面很像，未來希望能上她的節目，她說：「不一定要聊整形，有機會碰面想討教她如何兼顧家庭與小孩」，斯容透露新聞事件發生後，第一間在臉書po文謝謝陶子，讓不少粉絲讚她高EQ，僅有少數網友為她打抱不平，更有粉絲指陶子最新宣傳照撞臉林依晨，暗虧陶子「修很大」，讓斯容莞爾一笑。

提到她的長腿「寶馬男友」，每隔兩、三天就會見一次，暱稱牠為「鳳眼男」，雖然斯容與愛馬相處時間長，但卻不希望未來另一半黏TT，她的戀愛觀為「動物可以，但人不行，我屬於放水流式的，常吃完飯就無疾而終，難怪我現在單身」。原本以為可以在馬場找到興趣相投的對象，但苦於來上課的都是家庭，「同學」也都才國小生，教練也已婚，讓她長嘆一口氣。

身為購物天后的她，自曝之前在深夜12點賣壯陽藥，遭男性觀眾投信性騷擾，斯容形容「言語不堪入目」，更有人投訴她產品不管用，想獲得她「私人售後服務」，斯容對此訊息一律已讀不回，也讓她不敢再接相關產品。

(中時 )