雲林縣議會今（30日）審議農糧署補助雲林縣府舉辦農機展200萬元的墊付案，農業處長魏勝德表示，先前送件3次遭退回，在多名議員大力發聲爭取下，這次終獲得農糧署補助。雲林農機展將於國慶連續假期10月10日至12日舉行，較桃園農機展提前5天。

雲林縣政府於2006年首次舉辦農業機械暨資材展，當時參展廠商50家，去年第14年舉辦已達487家，吸引多達51萬人次到場，「雲林農機展」不僅是農業界年度盛事，也已成品牌，。

六月初台灣農機工業同業公會公告今年農機展將移師到桃園市舉行；雲林縣府曾3度向農糧署申請經費遭退回，兩事均引發熱議。

新成立的「台灣農業機械暨資材協會」向雲林縣府表明力挺，縣議會也表達支持，縣府六月第四度向農糧署送件終獲通過，與去年一樣補助200萬元，額度也與桃園場相同。

縣議會建設委員會30日審議該案通過縣府先行墊付，縣議員陳俊龍表示，據他所知雲林農民聽到農機展要移師到桃園去辦都很反彈，讓中央民代腦筋也要急轉彎，他建請中央如果要支持雲林縣，讓農機展在雲林辦就好。

農業處長魏勝德表示，今年參加廠商家數與去年應該差不多，國內十大廠商都會設攤，但受疫情不定因素衝擊，國際參訪者可能減少，去年柬埔寨、越南、泰國等國都有來。

據了解，多數農機及資材廠商為避免困擾，桃園、雲林兩場展覽都會報名參加，桃園預定的10月17日原本是去年在雲林縣開檢討會時所訂的日期，雲林場已決定提前到10月10日至12日國慶連假舉行。

(中時 )