全美疫情日益惡化，連政壇高層也難以倖免，在白宮國家安全顧問歐布萊特之後，自稱「戴口罩才會確診」的共和黨德州眾議員戈默特也傳確診。對此，素有美國「國會女王」之稱的眾議院議長裴洛西29日下令，眾議院從議員到工作人員，除了發言或在特定區域，人人都必須戴口罩。

據美國有線電視新聞網（CNN）與《國會山莊》報報導，裴洛西（Nancy Pelosi）29日表示，口罩強制令僅於眾議院大廳範圍內，但並不適用於眾議院辦公大樓或走廊；此外，議員在發言時可以暫時摘下口罩。至於若有人不聽規範，她表示她有權指示國會糾儀長（House Sergeant at Arms）禁止未戴口罩的議員進入議會，「任何沒戴口罩的人，將會被請求戴上，否則必須離開議會」。

就在裴洛西發表聲明之前幾小時，堅決拒戴口罩的共和黨籍眾議員戈默特（Louie Gohmert）才宣布，經檢測過後他成陽性反應，導致他的3位同僚必須自主隔離。戈默特承認先前一再反對戴口罩，並認為就是因未戴口罩必須調好位置，「反而讓病毒染到口罩內」，而過去4個月戴口罩過多而才讓他確診了。

多家美媒認為，裴洛西的口罩命令與戈默特確診有一定程度關係。眾議院議員其實早被要求在委員會議程進行時戴上口罩，但仍有許多成員不遵守規定。相對的，參議院並沒有推出任何口罩要求相關規定。

(中時新聞網)