20200725中天新聞 焦糖哥哥條款？ 藍委爆：臉書追蹤逾10萬就能讀碩士

前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，日前以「中山大學社會所研究生」身分開酸李眉蓁論文抄襲案，卻反遭質疑靠著系上為他量身打造的「焦糖條款」，才能以高中畢業學歷，成為中山大學社會研究所一般生。然而公眾形象溫柔的焦糖哥哥，近日卻罕見因為好友「麵攤大叔」被PTT網友起底真實身分而動怒，今(30日)在臉書寫下「希望那些分享文章的酸民有準備好律師」，令人心驚驚。

焦糖哥哥先前以高中畢業學歷，跳級成為中山大學社會所研究所一般生惹議，麵攤大叔不滿被努力的焦糖哥哥被誤解，去年曾在臉書驚爆「台大社會所教授，曾經親自到越廚（焦糖陳嘉行經營的餐廳），當面問他為何選擇中山大學？為何不報考台大社會所？」來證明焦糖哥哥成為研究所一般生實至名歸。

未料近日麵攤大叔卻因為疑似遭多位網友起底真實身分，連續2日徹夜未眠，心情鬱悶到得向公司請假去看身心科醫生，令焦糖哥哥看了相當不忍，除私底下不斷通話鼓勵麵攤大叔，今日更在臉書爆氣開轟酸民。

「看到一些卑劣酸民將麵攤大叔的個資公開在PTT及網路上，他就是一個普通上班族，發文內容皆有憑有據，卻要被這些酸民傷害成這樣。那些人認為『查得到的個資為什麼不能公布！？』我不曉得這種說法法官與檢察官會不會採信？希望那些分享文章的酸民有準備好律師，也希望麵攤大叔加油。」有情有義之舉也難怪麵攤大叔會被他的人格感召，成為其廣大13萬粉絲之一。

(中時新聞網)