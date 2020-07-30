美軍陸戰隊與薩爾科機器人公司(Sarcos Robotics)簽約，將測試一種動力機器外骨骼，預計今年底就會交付給陸戰隊進行測試。這套人型機器輔助機，讓人想起科幻電影「異形2」(Alien 2)當中，雷普莉與異形女皇決戰的那一套機器服。

軍事網(Military.com)報導，在2019年的陸戰隊博覽會(Marine 2019)上，薩爾科機器人公司替出的「守護者XO」(Guardian XO)機器人，就特別引人注目，這套動力服有微電腦輔助控制，穿著的操作者稍為發力，動力服就會給予額外的力量，能夠舉起200磅(90公斤)的物體，工作時間達到8小時，操作者都不會感到疲勞。

Guardian XO is a powered exoskeleton that makes you 20X stronger

包括美國特種作戰司令部（US SOCOM）與海軍陸戰隊，都對守護者XO 感到極有興趣，這種裝備相當適合提供給搬運重型設備的後勤部隊，或是火砲的裝填人員，原本4個人合力搬運的工作，有了這套裝備，只有1人就能完成。

根據薩爾科機器人公司的官網，本週二，該公司已經與海軍陸戰隊後勤創新辦公室完成簽約，將會購買1台守護者XO做為測試。

該公司副總裁吉姆‧米勒(Jim Miller)說，由於美國海軍陸戰隊重視機動作戰，他們需要現代化設備來支輔助，並希望減少遠征行動所需的人力，因此我們的機器人非常適合。

他沒有透露一套機器服的成本，只說「價格與一位年薪52,000美元的僱員格大致相同，不包括他們的稅金、福利和其他費用。」

(中時新聞網)