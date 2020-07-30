苗栗縣長徐耀昌（左一）30日視察尚順育樂天地，體驗取得合格安全證明書之機械遊樂設施「旋轉木馬」。（巫靜婷攝）

暑假到了，民眾前往遊樂區除了注意防疫，也要留心該場所的各機械遊樂設施是否取得縣市政府核發合格安全證明書，才能玩得盡興又安全，頭份尚順育樂天地是苗栗縣唯一14項機械遊樂設施均取得合格安全證明書的遊樂場所，縣長徐耀昌等人30日前往視察並體驗設施，強調有安全保障才能玩得安心。

苗栗縣府工商處針對機械遊樂設施安全管理，每月不定期派員進行抽、複查，加上設施經營者之機電技術人員也會負責平常性保養、修護工作，並作成稽核紀錄送縣府查考，今年度獲內政部機械遊樂設施安全管理督導考核評比滿分肯定，徐耀昌30日公布喜訊，宣傳安心旅遊首選苗栗。

頭份尚順育樂天地占地約1萬坪，為全國最大室內遊樂場，也是苗栗縣目前唯一提供機械遊樂設施的場所，工商處指出，包含旋轉木馬、激流泛舟、玩具大作戰、海洋奇觀、鋼鐵機甲戰隊等14項機械遊樂設施均取得縣府核發的定期安全檢查合格證明書，符合中央法令標準。

苗栗縣徐耀昌、議長鍾東錦、尚順育樂世界總裁陳明朝等人，30日親自體驗旋轉木馬回憶童年樂趣。工商處長黃智群提醒，家長帶著孩童使用遊樂設施前，除了需注意合格安全證明書，遊戲前也務必聽從工作人員指示的安全須知。另外，尚順育樂世界也適用振興三倍券、浪漫客庄券、動滋券、安心旅遊等補助等，詳情可搜尋官網。

(中時 )