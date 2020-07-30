因家庭支出、企業投資與外銷出口因新冠肺炎疫情而暴跌，德國第二季經濟較前一季萎縮10.1%，創下史上最大跌幅，並較經濟學家預期的更為惡化。

德國統計廳表示，這是自1970年德國開始計算季度國內生產毛額（GDP）以來最嚴重的萎縮，且第二季GDP的暴跌已經抹去將近10年來的經濟增長。

此外，德國第二季GDP經季調後較去年同期下跌11.7%。分析師預估該歐洲最大經濟體第二季GDP季減9.0%、年減11.3%。

(時報資訊)